L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla prestazione contro l’Inter di Billy Gilmour. Secondo il quotidiano Gilmour è stata la sorpresa di formazione da parte Conte per Napoli-Inter. Il giocatore scozzese è stato autore di una prestazione convincente, giocando in coppia con Stanislav Lobotka. Lo scozzese è arrivato a fine mercato estivo per circa 14 milioni di euro. Contro l’Inter Conte ha lanciato per la prima volta in campionato il centrocampo col doppio playmaker. Un’idea che aveva in mente già dalla scorsa estate, quando spingeva col ds Manna e col presidente De Laurentiis per l’acquisto di Gilmour dal Brighton. Un giocatore di palleggio, da mettere alle spalle del totem Lobotka ma anche al suo fianco, per avere sempre un regista libero per avviare la manovra. Un’arma pungente anche in fase difensiva, per la capacità dei due di nascondere il pallone e di gestire i ritmi del match.