Napoli, devi crederci ma serve qualcosa di più in attacco

E chi se lo sarebbe mai aspettato a Giugno che a 11 giornate dalla fine del campionato, il Napoli fosse secondo in classifica a -1 dalla capolista. Un autentico capolavoro del mister, dello staff, dei giocatori e della società (mercato di gennaio a parte), date tutte le vicissitudini che hanno contraddistinto la scorsa stagione, culminata con una tragicomica decima posizione in classifica.

Il Napoli, a questo punto, ha diritto di crederci, deve crederci, serve però che certi giocatori diano uno slancio importante alle loro prestazioni. Il reparto offensivo, soprattutto sugli esterni, ha prodotto pochi gol: Politano 2 gol, Ngonge 0, Okafor ( con l’attenuante del suo arrivo a gennaio ) 0, Neres 2 gol, Kvaratskhelia 5 ( ed ha giocato la sua ultima partita con gli azzurri il 29 dicembre ). Un bottino fin troppo magro per una squadra che ha segnato 43 reti in 27 giornate, e che ha riscontrato in diverse occasioni difficoltà a sbloccare o chiudere le partite. Se si vuole raggiungere l’obbiettivo massimo ( che non citerò ), serve l’apporto di tutti anche a livello realizzativo.

E se si sbloccano gli esterni, le probabilità di successo possono aumentare in maniera significativa.