MVP di febbraio del Napoli, ecco chi è stato votato dai tifosi

Come di consueto, all’inizio di ogni mese il Napoli annuncia sui suoi social il vincitore del premio ” Player of the Month “, cioè il miglior giocatore del mese. A vincere il premio per il mese di febbraio è stato Giacomo Raspadori, che sicuramente è stato uno dei giocatori più convincenti in un mese comunque difficile a livello di risultati. Ecco il comunicato del club a riguardo:

“ Giacomo Raspadori eletto Player of the Month di Febbraio dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese. “