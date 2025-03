Il Mattino – Conte visita il San Carlo con la moglie Elisabetta: il tecnico ha incontrato anche Manfredi!

Giornata di relax quella di oggi, non solo per i calciatori azzurri, ma anche per mister Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’allenatore sarebbe stato oggi in giro per Napoli in compagnia di sua moglie Elisabetta: visita speciale per il salentino al teatro San Carlo. Menzione speciale anche per l’incontro molto piacevole con il sindaco di Napoli Manfredi, al quale ha rivolto parole al miele sulla città di Napoli e su quanto si possa anche fare per migliorarla e renderla indiviabile agli occhi di tutto il mondo.