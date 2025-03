L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto un focus riguardo gli infortunati del Napoli, svelando i nuovi tempi di recupero per Neres, Anguissa e Mazzocchi. Ecco un estratto dell’articolo:

” Quello più vicino al rientro è il brasiliano: Conte spera di poterlo riavere anche prima della sosta, per la partita del 16 in trasferta a Venezia. Altrimenti, come per gli altri due, appuntamento a dopo gli impegni per le nazionali. Il 30 Marzo c’è il Milan in casa. “