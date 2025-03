L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle ultime dall’infermeria in casa Napoli. Secondo il quotidiano nonostante l’infortunio di Anguissa, l’emergenza in casa Napoli sta per finire. Per David Neres, che s’è fermato dopo il match contro l’Udinese ci sono dei miglioramenti, la tabella finora è stata rispettata e potrebbe ritornare contro il Venezia. Conte intanto ha recuperato anche Olivera, dopo Spinazzola. Entrambi sono recuperati, Spinazzola ha fatto tutta la gara col Como ed è stato gestito anche in settimana. Olivera ha avuto un problema più serio, era anche recidivo al polpaccio, sta cercando di tornare in forma, sono tutte e due a disposizione. Conte poi dovrà scegliere anche considerando il prosieguo del campionato per non fare danni fisici, in quanto sarebbe dura avere ricadute.