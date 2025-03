L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul ballottaggio tra Billy Gilmour e Philip Billing. Secondo il quotidiano Conte dovrebbe riproporre la formazione di Como, con un’eccezione Gilmour al posto di Billing. La scelta è questa perchè per contrastare Mkhitaryan non serve tanta fisicità e lo scozzese, oltre ad aiutare il palleggio di Lobotka, potrà ostacolare la costruzione di Calhanoglu. All’andata ciò non portò a grandi risultati perchè Gilmour tardò ad accorciare sul centrocampista turco che firmò il pareggio. La rinuncia a una mezz’ali fisica sta nel tentativo di migliorare la qualità del 3-5-2 che nelle ultime uscite è stata abbastanza scadente. Infatti se il cambio modulo ha dato compattezza ed ha favorito molto Raspadori, questo al contrario ha limitato Di Lorenzo che spinge di meno, Politano, chiamato a una copertura più sfiancante e McTominay che parte da più dietro. Ed anche Lukaku non brilla per mobilità. Se latitano i rifornimenti e si fa fatica ad avvicinarlo, si rischiano le statistiche di Como con solo otto palloni toccati dal belga.