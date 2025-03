L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla partita di questa sera tra Napoli ed Inter. Secondo il quotidiano questa sera non è la resa dei conti per lo scudetto. Quello di stasera non è uno spareggio perché ci sono ancora 36 punti disponibili. In casa Napoli, dopo tre pareggi e il tonfo a Como Conte avrebbe bisogno come il pane di una vittoria. Vincere ridarebbe consapevolezza e butterebbe benzina sul fuoco del sogno popolare. Ma Conte non ha le spalle al muro e sa bene quante energie levino due derby di semifinale che vanno a ingolfare l’agenda, già appesantita dalla Champions. Perciò, avendo sofferto un infortunio pesante come quello di Anguissa, Antonio potrebbe anche non disprezzare l’ipotesi del pareggio. Pareggio che non disprezzerebbe nemmeno Simone Inzaghi perché gli consentirebbe di tenere la testa avanti. Non è da escludere insomma una partita molto tattica.