Formazioni ufficiali di Napoli – Inter. Conte sceglie Gilmour, Thuram torna titolare

Alle 18:00 ci sarà il fischio d’inizio per il match scudetto tra Napoli e Inter. I partenopei dovranno fare a meno di Anguissa e Neres mentre i nerazzurri non potranno contare su Darmian, Carlos Augusto, Sommer e Zalewski.

Come affermato da Sky Sport, Conte scenderà in campo col 3-5-2 e a sorpresa sceglie Gilmour per sostituire Anguissa. A difesa sono stati riconfermati Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo mentre in attacco ci sarà nuovamente la coppia Raspadori-Lukaku. Torna tra i convocati anche Olivera che è definitivamente rientrato dall’infortunio.

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.

Per quanto riguarda i nerazzurri, Inzaghi sceglie il suo solito 3-5-2 con Martinez tra i pali al posto di Sommer mentre in attacco torna Thuram tra i titolari.

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.