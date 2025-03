Dimarco a Dazn – ” Abbiamo mostrato carisma, ci teniamo questo pareggio. Gol alla Maradona ? Ecco cosa ne penso “

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

Sei uscito per infortuno, come va la gamba ? “Vorrei stare meglio, vediamo domani. Il problema è al flessore, già a metà primo tempo sentivo qualcosa. Ho provato a resistere, ma non riuscivo a correre e mi dava fastidio e non ho voluto peggiorare le cose”.

Potevate fare qualcosa di più? “Non tutte le partite puoi giocarle nella stessa maniera. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, dobbiamo restare sereni anche per il carisma dimostrato nonostante le tante assenze”.

Che effetto fa segnare un gol così al Maradona? “È stato un bel gol, mi sarebbe piaciuto festeggiarlo con una vittoria ma va bene così. Ci teniamo questo pareggio. Mi fa piacere che sia stato il primo gol di sinistro dopo la scomparsa di Maradona ma dobbiamo andarci piano con i paragoni. Parliamo di un giocatore che ha fatto la storia del calcio, il più grande. Mancano tante partite, dobbiamo restare sereni e lottare fino alla fine con tutte le altre. Ci sono anche l’Atalanta e la Juve”.

Il gol di stasera è uno dei più belli della tua carriera? “Sì, possiamo dirlo. Penso che il primo gol con la maglia dell’Inter, alla Samp su punizione sia quello che mi ha fatto emozionare di più”.