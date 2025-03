Di Lorenzo e Lobotka a Dazn – ” Abbiamo giocato una bellissima partita, meritavamo di più ! “

Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka sono stati intervistati ai microfoni di Dazn al termine della partita contro l’Inter. Ecco le loro dichiarazioni:

Ecco le parole di capitan Di Lorenzo: ” Febbraio è stato complicato a livello di risultati, ma il gruppo è sempre stato focalizzato. Stasera abbiamo dato una grande risposta sul campo. Siamo contenti per questa grande prestazione, peccato per il risultato perché meritavamo di più. Abbiamo avuto un bell’approccio alla gara, il mister era contento di questo. “

Cosa vi ha detto Conte all’intervallo? ” Ci ha dato qualche indicazione per aggiustare qualcosa. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo le nostre qualità. “

Credete allo scudetto? ” Siamo in alto dopo tante partite, non siamo lì per caso. Nessuno ci ha regalato niente, dobbiamo rimanere concentrati perchè mancano undici partite che sono tante. Siamo contenti del nostro lavoro, ci penseremo tra qualche partita. “

Ecco le dichiarazioni di Lobotka: ” Una magnifica sensazione, non siamo felici perché volevamo vincere ma questo è il calcio. “

Cosa vi ha detto Conte all’intervallo? ” Conte ci ha detto di continuare ad attaccare. “

Che giocatore è Billing? “ Billing è un giocatore molto importante per noi, è un bravissimo ragazzo che si allena sempre al cento per cento e sta crescendo tanto. “