L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’unico dubbio di formazione per mister Conte ovvero quello tra Billy Gilmour e Philip Billing. Secondo il quotidiano Gilmour in campo contro l’Inter, potrebbe essere questa la grande novità di Conte per la gara di oggi. Un regista di ruolo, brevilineo e più tattico, al fianco di un altro regista. Gilmour al posto di Anguissa, alla destra di Lobotka, è un’idea di passo più svelto nei duelli con le mezzali dell’Inter, ma anche un validissimo sostegno in costruzione. Conte punta sul cervello ma non solo: Gilmour è un tipo tosto, sguardo lungo e intensità scozzese, prezioso in fase difensiva e dunque un equilibratore. Forse gli manca un po’ di ritmo, considerando che l’ultima da titolare l’ha giocata nei quarti di Coppa Italia a dicembre. In campionato, non parte dall’inizio proprio dall’andata a San Siro e nelle ultime quattordici giornate ha giocato appena 20 minuti.