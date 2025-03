L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle probabili scelte di Antonio Conte e Simone Inzaghi per il match di questa sera. Secondo il quotidiano Conte è orientato a puntare sul 3-5-2. Conte ha deciso di ripristinare la difesa a tre per guardare in faccia, da pari a pari anche sul piano tattico, la sua vecchia squadra. Gli mancheranno due giocatori fondamentali come Neres e Anguissa. Ad Inzaghi mancheranno invece le alternative sugli esterni come Darmian, Zalewski e Carlos Augusto, oltre a Sommer. Se il mister azzurro dovrà studiare qualcosa di nuovo all’inizio come Gilmour al fianco di Lobotka per dare più qualità all’avvio dell’azione, liberando McTominay, il mister nerazzurro dovrà riflettere sulla durata dei suoi esterni, anche perché quattro giorni dopo è atteso dalla trasferta contro il Feyenoord per gli ottavi di Champions.