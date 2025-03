Billing a Dazn – ” Sensazioni incredibili dopo il gol, sono felicissimo. Sullo Scudetto… “

Philip Billing, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Che cosa hai provato dopo aver segnato ? ” E’ stata una sensazione incredibile, sono veramente molto felice. La reazione dopo il gol è stata immediata. “

Come ti stai trovando qui a Napoli? ” Mi sto adattando bene, il mister e i compagni mi stanno aiutando tantissimo. La cosa più importante oggi era non perdere contro una grande squadra come l’Inter, abbiamo difeso e giocato molto bene. La nostra mentalità è incredibile, non abbiamo mollato e dobbiamo continuare così. “

Quanto ci credete allo scudetto? ” Non parliamo di scudetto, bisogna essere focalizzati solo sulla prossima partita. “