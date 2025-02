Napoli, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito? Ecco l’analisi

Il Napoli, in questa stagione, ha diversi giocatori in prestito in tutta l’Europa. Come sta andando la loro stagione? Ecco i numeri:

Victor Osimhen, in prestito al Galatasaray: 26 partite giocate, 20 gol e 5 assist.

Jesper Lindstrom, in prestito all’Everton: 27 partite giocate, 1 assist.

Jens Cajuste, in prestito all’Ipswich: 21 partite giocate.

Natan, in prestito al Real Betis: 33 partite giocate, 1 gol e 1 assist.

Walid Cheddira, in prestito all’Espanyol: 18 partite giocate, 1 gol e 1 assist.

Gianluca Gaetano, in prestito al Cagliari: 20 partite giocate, 1 gol e 2 assist.

Alessandro Zanoli, in prestito (con obbligo di riscatto) al Genoa: 23 partite giocate, 1 assist.

Alessio Zerbin, in prestito al Venezia: 6 partite giocate, 1 gol.

Michael Folorunsho, in prestito alla Fiorentina: 7 partite giocate.