Manna: “Inter? Squadra forte e costruita per vincere. Non puntavamo alla vetta, ovvio che si voglia tenerla, ma niente disfattismo in caso non ci riuscissimo”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportmediaset. Il dirigente ha parlato a proposito del big match che vedrà contrapposti i partenopei e l’Inter. Di seguito, le sue parole.

“Il percorso che stiamo facendo ci dice che siamo in una posizione di classifica vantaggiosa ottenuta partita dopo partita. Ed è con questa mentalità che vogliamo affrontare quest’ultima parte di stagione. Sapendo sempre cosa possiamo fare, ma senza precluderci nulla. Il primo posto non è stato un nostro obiettivo, la squadra e l’allenatore sono stati bravi, è ovvio che lo si voglia tenere. Ma non dobbiamo essere disfattisti qualora non accada, ma propositivi perché possiamo gettare le basi per un futuro importante. Dobbiamo essere leggeri e orgogliosi del nostro percorso. Sfidiamo una squadra forte e costruita per vincere. È un dato di fatto, non voglio scaricare tensione. Noi siamo un club diverso, ma ci siamo guadagnati la possibilità di giocare questa partita con passione, determinazione, sapendo che è una partita, nulla è perduto e niente distruggerà quanto di buono abbiamo fatto fino ad ora. Permettetemi una batuta. Ausilio ci firma perché possa vincere la Champions lasciando a noi lo scudetto, magari mercoledì tifiamo per l’Inter, speriamo faccia un percorso importante per un’italiana. È importante che le italiane facciano un percorso virtuoso per tutto il movimento”.