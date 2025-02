Il Messaggero – ” Bestemmia Lautaro, la Procura indaga ancora ! Salta il Napoli ? Ecco cosa trapela

Ha del clamoroso la notizia riportata dal Messaggero, secondo cui la Procura Federale sta proseguendo l’indagine sul caso di blasfemia di Lautaro Martinez, episodio accaduto al termine della partita contro la Juventus. Nel caso in cui vengano ritrovati gli audio incriminati, per l’argentino scatterebbe la squalifica di un turno, come previsto dall’ articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva che recita: “ In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata. “

A causa delle tempistiche, che non sembrano essere brevi, l’eventuale squalifica potrebbe essere applicata sicuramente solo dopo la sfida contro il Napoli.