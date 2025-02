Gds – ” Osimhen alla Juventus è possibile, c’è un fattore che può sbloccare l’affare! “

Osimhen alla Juventus, è clamorosa l’indiscrezione di calciomercato riportata dalla Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto dell’articolo:

” Tra i goleador più in vista c’è certamente Victor Osimhen, parcheggiato al Galatasaray e deciso a ritrovare una maglia da titolare in un top club europeo. In estate ci ha provato il Psg, ma il Napoli ha fatto muro sul prezzo. Ora come ora il nigeriano ha un contratto di un altro anno con De Laurentiis che vanta una clausola da 75 milioni di euro valida solo per l’estero. Eppure Cristiano Giuntoli, forte degli ottimi rapporti con il giocatore dagli anni napoletani, ha in mente di portarlo alla Juventus. Come può riuscirci? Premesso che il proprietario del club campano preferisce cederlo fuori dall’Italia, è chiaro che la volontà del giocatore può essere determinante: soprattutto se ci fossero le condizioni giuste per il suo contratto. “