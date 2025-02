Cds – Infortunio Neres, il brasiliano sta accelerando i tempi di recupero: le ultime

Infortunatosi dalla partita contro l’Udinese, il ritorno in campo di David Neres era inizialmente previsto per dopo la sosta, ma l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato delle novità in merito. Ecco un estratto dell’articolo:

” Fuori sin dal giorno successivo alla partita con l’Udinese al Maradona, ha già saltato Lazio e Como, mancherà con Inter e Fiorentina e proverà a tornare a disposizione per la sfida contro il Venezia in programma il 16 marzo in trasferta. Dopo l’infortunio di Neres, e con Okafor indietro dal punto di vista della condizione atletica, Conte è stato costretto a cambiare modulo e ad archiviare il 4-3-3 della svolta. L’assenza di David, raffinato rifinitore con qualche gol in carnet, è stata pesantissima sia tatticamente sia dal punto di vista della produzione offensiva. “