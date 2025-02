Napoli, si ferma anche Anguissa: troppi infortuni muscolari

La stagione 2024-25 del Napoli sta facendo emergere un dato preoccupante: la lunga lista di infortuni muscolari. Dopo Lobotka, Olivera, Spinazzola, Mazzocchi e Neres, ora è il turno di Anguissa, che ha rimediato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra e resterà ai box per almeno un mese. A questo punto diventa inevitabile porsi domande sulla preparazione atletica e sulla gestione della condizione fisica dei giocatori. Il dato più allarmante è che il Napoli partecipa a una sola competizione, il campionato. Senza coppe, la squadra non è sottoposta a un calendario fitto e stressante, come invece accade per altre big del campionato. Nonostante il tempo a disposizione per recuperare tra una partita e l’altra, gli infortuni continuano ad accumularsi: una situazione che non può essere attribuita solo alla sfortuna.