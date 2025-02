L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano cercasi Lukaku, disperatamente. Quattro partite senza vittorie, non a caso quattro partite in cui Big Rom è rimasto a secco. Nel momento no del Napoli c’è soprattutto la mancanza di assistenza per il belga, nonostante un cambio di modulo che avrebbe dovuto aiutarlo a non rimanere isolato. Ma nel 3-5-2 disegnato da Conte per le ultime due uscite, è stato Giacomo Raspadori a ritrovare gol e sorrisi. E se all’Olimpico è stata decisiva l’assistenza di Lukaku per il pareggio, al Sinigaglia non c’è stata alcuna traccia di Romelu. In 90 minuti appena otto palloni toccati, quasi nessuno trattenuto. Una prova talmente negativa da spingere Conte a optare per la sostituzione, per provare a dare una scossa. Ma l’effetto è stato contrario. E non è certo la prima volta.