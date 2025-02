L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale che sta vivendo il Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli sta vivendo un momento delicato della stagione, gli azzurri non vincono da quattro partite e sono in difficoltà su vari fronti. Mister Conte è pronto a intervenire per cercare di spezzare questo periodo difficile. Il mister potrebbe pensare anche a un cambio di modo per gli allenamenti. Il problema mentale sottolineato dai giocatori e anticipato dai cali profondi dei secondi tempi giocati con Roma, Udinese, Lazio e Como, obbliga dei correttivi urgenti. E così, lavoro oltre le parole. Lavoro che oggi vivrà di una seduta singola, per il momento niente doppio allenamento. Se anche domani passerà, allora sarà da considerare una variazione al tema della settimana tipo. Conte valuterà questo aspetto e lo stato dei reduci di Como: ieri scarico per chi ha giocato e ritmi più intensi per chi invece è rimasto a guardare o ha collezionato meno minuti.