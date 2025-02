Napoli, rimpianto Solet ? Poteva essere degli azzurri già un anno fa !

Oumar Solet, attuale difensore dell’Udinese, ha impressionato tutti per le recenti prestazioni offerte con i bianconeri, suscitando l’interesse di diversi club tra cui il Napoli. Pochi però si ricorderanno che il club partenopeo aveva messo gli occhi sul francese già un anno fa, precisamente nel mercato di Gennaio quando si parlava addirittura di un accordo tra gli azzurri e il Salisburgo, ex club del difensore. Adesso l’Udinese si coccola il giocatore, e nel caso in cui il Napoli voglia acquistarlo, dovrà sborsare una cifra importante.