Napoli, adesso si fa difficile. Con l’Inter un’occasione unica per rialzarsi

Era fisiologico che il Napoli prima o poi avrebbe incontrato di nuovo delle difficoltà, e Antonio Conte aveva messo in guardia tutti già da diverso tempo. Il ripetere ” Stiamo facendo un qualcosa di straordinario ” e ” stiamo andando oltre i nostri limiti ” erano dei chiari messaggi che prima o poi gli azzurri avrebbero rallentato. I tre pareggi consecutivi hanno mostrato non solo delle difficoltà a livello fisico, ma soprattutto a livello mentale: non c’è più la lucidità di prima, e gli errori nelle ultime partite ne sono la chiara dimostrazione. Nonostante ciò, non va dimenticato da dove ripartiva il Napoli e dove invece si trova adesso. Il lavoro compiuto dal mister leccese e il suo staff è stato ed è incredibile, non vanno dimenticate tutte le problematiche che la squadra ha dovuto affrontare e gestire nel migliore nei modi: i vari infortuni, il caso Kvara e il mercato invernale.

Adesso si fa difficile lottare per lo scudetto, ma sabato si ha un’occasione irripetibile di mostrare a tutti di cosa è capace questa squadra perchè certe partite danno degli stimoli incredibili, e in caso positivo una grande autostima e fiducia, che in questo momento sono delle qualità che servono più che mai.