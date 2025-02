Top&Flop Como-Napoli, il migliore e il peggiore azzurro secondo MondoNapoli

Il Napoli di Antonio Conte perde per 2-1 in casa del Como di Fabregas nel lunch match di domenica. A inizio partita Rrahmani compie la follia che indirizza la partita: retropassaggio per Meret senza nemmeno guardarlo. La riprende Raspadori dopo un’incertezza della difesa comasca, ma nel secondo tempo la ribalta Diao. Gli azzurri sono partiti molto bene nel primo tempo, ma nella ripresa sembrano non essere scesi in campo, alcuni davvero irriconoscibili, altri sottotono. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore azzurro del match.

TOP – Leonardo Spinazzola

L’esterno italiano torna a disposizione durante la settimana e Conte subito lo rimette in campo dal primo minuto. Partita di grande sacrificio dove da quinto a sinistra di centrocampo spinge tanto in attacco e torna in copertura nella fase di non possesso. Peccato che non sia del tutto ancora in piena forma, ma nel secondo tempo è l’unico a non gettare la spugna e a crederci fino all’ultimo secondo.

FLOP – Amir Rrahmani

La seconda gara di fila in cui stecca nella difesa azzurra, sarà forse il passaggio alla difesa a 3 che può scombussolarlo? I motivi li saprà solo Conte, ma di certo si può dire che sia stato il peggiore in grande stile. Al settimo minuto di gara compie un retropassaggio no sense verso la porta di Meret senza nemmeno avere la lucidità di capire dove si trovasse il suo compagno di squadra. Eppure era solo e aveva il tempo di gestire il pallone per far partire la manovra del Napoli. Non contento poi, durante il contropiede comasco nel secondo tempo, si perde completamente la marcatura di Diao che gli taglia alle spalle e tutto solo può battere Meret per il vantaggio dei suoi. Oggi abbiamo visto la peggior partita di Amir in questa stagione, che può capitare a tutti, ma di certo nessuno si sarebbe aspettato questo scempio in campo. Mister Conte dovrà prendere subito le contromisure in settimana, perché si arriva al nodo cruciale della stagione azzurra, ora o mai più insomma.