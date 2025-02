Vasco Rossi direbbe “Eh già siamo ancora qua”. Siamo ancora qua, per la quarta partita consecutive in cui vediamo un Napoli lontano parente di quello ammirato fino al primo tempo con la Roma. La sconfitta di oggi fa aumentare e non poco le preoccupazioni in vista di quello che sarà lo scontro diretto di sabato contro l’Inter.

Interrogativi e preoccupazioni innanzitutto partono dal calo fisico e mentale che accompagna i ragazzi di mister Conte già da almeno un mese. Se fino al primo tempo dell’Olimpico contro la Roma nessuno poteva rimproverare nulla alla squadra per quello che stava facendo, dal gol in pieno recupero di Angelino sembra essere crollato un macigno su questi ragazzi. Questa può essere letto sia come contraccolpo psicologico legato al mancato allungo a +5 sull’Inter, ma anche come un calo fisico dovuto al grande sforzo fatto dagli azzurri fino a quel momento. Sembra di rivivere la situazione analoga della Juventus l ‘anno scorso post sconfitta contro l’Inter

Altro interrogativo da porsi è perchè i sostituti vengono chiamati poco in causa? Se guardiamo le partite pare evidente che i vari Lobotka, Anguissa, Politano, Rrahmani sono praticamente in riserva. E' scontato dunque che la maggior parte dei tifosi si chiede perchè questi rimangono in campo 80 e passa minuti praticamente ogni partita? E' mai possibile che giocatori da Premier League come Gilmour o Billing vedano il campo con il contagocce? Ma l'aspetto più preoccupante di questa gestione è che eccetto Juan Jesus e Raspadori nessuno per un motivo o per un altro ha dato un apporto alla causa. Quindi le domande sorgono spontanee Conte si fida o non si fida delle riserve? Perchè non le ritiene pronte nemmeno per dare un pò di riposo ai titolarissimi?

L'altro interrogativo (forse il più importante di tutti), rimarcato soprattutto questa settimana è Conte rimarrà l'allenatore del Napoli? . Questo dibattito divide in parte l'ambiente. C'è chi pensa Conte andrà via per incomprensioni con la società (mercato in primis) e chi pensa che Conte non abbandoni la nave almeno fino all'anno prossimo, potendo creare finalmente una squadra a sua immagine e somiglianza. Il Conte di oggi, anche dalla sua conferenza stampa post gara è apparso un pò spento considerando il Conte come siamo abituati a vederlo, il linguaggio del corpo del mister sembrava di una persona quasi scoraggiata, difficile solo a pensarlo conoscendo il carattere battagliero del mister. Questo dibattito del toto-allenatore ce lo porteremo avanti fino campionato finito, ma i segnali di oggi appartengono alla frase "Concedetemi un pò di paura"

L'ultimo interrogativo è come arriverà la squadra alla madre di tutte le partite contro l'Inter?. Sicuramente la gara di oggi come le tre precedenti non lasciano ben sperare. La squadra come detto prima per un motivo o per un altro è in deficit sia fisicamente che mentalmente. C'è anche da considerare che anche l'Inter non vive un periodo dal punto di vista fisico brillantissimo, con giocatori in calo e qualche infortunio pesante come quello di Sommer e di Thuram. La speranza è che il Napoli possa recuperare le energie sotto tutti i punti di vista per affrontare al meglio il big match. Alla fine si tireranno le somme. Si vedrà se il Napoli (con pareggio o vittoria) lotterà ancora per il tricolore oppure in caso di sconfitta se pensare a salvaguardare l'obiettivo Champions.