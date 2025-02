Il Napoli inciampa a Como e perde la vetta! Le pagelle di MondoNapoli

Il Napoli perde 2-1 contro il Como e perde anche la vetta della classifica a discapito dell’Inter. Gli azzurri dopo un buon primo tempo non riescono alla lunga a contrastare il calcio propositivo del Como. Di seguito, le pagelle del match a cura della redazione di MondoNapoli.

Alex Meret 6 – Non può nulla sul retropassaggio folle di Rrahmani che indirizza il match. Stesso discorso analogo per il gol subito da Diao dopo il contropiede comasco.

Giovanni Di Lorenzo 5,5 – Non un grande match per il capitano che solo a tratti riesce a contenere Diao sulla sua fascia e poco propositivo in attacco.

Amir Rrahmani 4 – Il peggiore. Non ci sono parole per descrivere la sua follia a 7 minuti dall’inizio del match. Goffo anche sulla non chiusura del gol di Diao che condanna gli azzurri.

Alessandro Buongiorno 5,5 – Ancora a mezzo servizio, fa quello che può in difesa e riesce a contenere Strefezza. Non del tutto perfetto quando il Napoli subisce l’imbucata del 2-1.

Matteo Politano 6 – Buon lavoro sulla fascia destra come quinto a centrocampo, ma non sempre felici le scelte offensive dai 25 metri dalla porta di Butez.

Philip Billing 6 – Forse uno dei migliori tra le fila azzurre, chi l’avrebbe mai detto a inizio partita. Concreto, rapido e fisico: lotta su ogni pallone, peccato che alla distanza cali, ma 60 minuti di buon rendimento.

Stanislav Lobotka 5 – Male il perno del centrocampo azzurro, che non riesce a servire i compagni come dovrebbe e dai suoi piedi nasce il contropiede del vantaggio comasco.

Scott McTominay 5,5 – Oggi prestazione opaca per il fuoriclasse scozzese. L’unico che ci prova nel secondo tempo a impensierire Butez, ma troppo poco per uno del suo valore.

Leonardo Spinazzola 6,5 – Parte molto bene nel primo tempo, smistando buoni palloni per i compagni. Cala alla distanza durante la ripresa ma spinge e galoppa senza mai arrendersi su quella fascia sinistra.

Giacomo Raspadori 6,5 – Il jolly dell’attacco del Napoli colpisce ancora quando gioca nel suo vero ruolo: mezza punta e mina vagante sulla trequarti azzurra. Ruba un ottimo pallone con freddezza batte sul primo palo Butez. Sempre più perno del 3-5-2 di Conte.

Romelu Lukaku 5 – Sarà che avrà avuto pochi palloni giocabili, ma ha fatto davvero tanta fatica. Sempre in fuorigioco e mai in movimento per la manovra offensiva azzurra.

SOSTITUZIONI

Giovanni Simeone 5,5 – Entra per dare più movimento all’attacco del Napoli, ma lo fa solo nella fase difensiva, in attacco è nullo.

Frank Zambo Anguissa 5,5 – Ha mezz’ora per dare più motore al centrocampo del Napoli, ma ha il freno tirato, perché ha paura di essere ammonito e di saltare il big match Napoli-Inter. Spreca una ghiotta occasione dai 17 metri.

Cyril Ngonge s.v.

Noah Okafor s.v.

All. Antonio Conte 5 – L’allenatore del Napoli non è stato in grado di dare le giuste contromisure alla sua squadra in vista del secondo tempo. La panchina corta può essere una scusante fino a certo punto, ma oggi i suoi sembrano non essere proprio entrati in campo nel secondo tempo, nonostante un buon primo tempo dove meritavano di più.