Dopo dieci risultati utili consecutivi il Napoli cade allo stadio Sinigaglia contro un ottimo Como. Gli azzurri di mister Conte giocano una partita a due facce. Giocano un ottimo primo tempo ed un secondo tempo in cui il suo Napoli ha sofferto un maggiore furore agonistico dei ragazzi di Fabregas.

La partita inizia come peggio non potrebbe per gli azzurri. Rimessa laterale di Politano, Rrahmani stile Gatti con il Sassuolo lo scorso anno serve senza vedere Meret che però è posizionato (come dovrebbe essere in queste situazione) ad aspettare uno scarico del difensore; risultato autogol del kosovaro ed 1-0 Como. Gli azzurri reagiscono prima con una punizione di Billing parata da Butez e poi con il gol di Raspadori, che realizza l’1-1 con un azione fotocopia del suo gol contro la Lazio. Gli azzurri sulle ali della fiducia creano altre occasioni, ma manca l’ultimo dettaglio per ribaltare la partita. Tante volte gli azzurri arrivano negli ultimi 16 metri, ma manca sempre l’ultimo step per segnare.

Il secondo tempo è diametralmente l’opposto del primo. Gli azzurri soffrono la maggior aggressività del Como che nei primi quindi minuti arrivano frequentemente dalle parti di Meret. Il Napoli sembra riuscire a contrastare le azioni lariane e sfiorerebbe anche il gol, ma Butez compie un miracolo su McTominay, e Anguissa da buona posizione la passa al portiere belga. Come se non bastasse il Napoli regala anche il 2-1 al Como. Lobotka perde palla e ne approfitta Diao che con un tiro dal limite batte Meret. Il Napoli prova il forcing finale, ma non conclude nulla. Gli azzurri dunque perdono 2-1 a Como, perdono l’imbattibilità dopo 10 partite, ma soprattutto perde la vetta, sorpassata dall’Inter distante ora un punto.

Ora la prossima partita è lo scontro diretto contro l’Inter al Maradona. Il Napoli ci arriverà con un punto di svantaggio, servirà sicuramente una prestazione diversa sotto tutti i punti di vista per cercare di riprendersi la vetta, e tornare alla vittoria che manca ormai da quattro partite, che per una squadra che vuole lottare per obiettivi importanti è un pò troppo.