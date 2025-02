L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di domani tra Como e Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli domani sarà impegnato contro il Como in trasferta. La compagine di Conte sfiderà quella di Fabregas, in un impegno non facile per entrambi. Dalla vigilia della trasferta a Udine in poi è accaduto di tutto tra infortuni, addio di Kvara e mercato, eppure il gruppo ha reagito da grande, dando il via alla sequenza dei dieci risultati utili(sette vittorie consecutive e poi tre pareggi in fila). Il successo manca dal 25 gennaio contro la Juventus al Maradona. Domani con il Como bisognerà coronare una tripla missione che abbracci le statistiche di trasferta e poi il futuro in vista dello scontro diretto con l’Inter. Inter che giocherà oggi contro il Genoa. Stavolta saranno gli azzurri a scendere in campo già sapendo il risultato dei rivali. Fatto sta che valutando il quadro all’inizio della giornata, per blindare il primo posto il Napoli dovrà ricominciare a vincere.