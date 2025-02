L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento che sta vivendo il Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli di oggi insegue quello dello scudetto, Conte viaggia a ritmi non troppo distanti da quelli di Spalletti, considerando che non ci sono più Kvaratskhelia e Osimhen nel motore e anzi in trasferta vola come neanche la squadra scudettata ha fatto. In trasferta il Napoli di Conte non perde dalla prima giornata di campionato, a Verona il 18 agosto e da quel momento ha messo insieme dodici risultati positivi, cinque più di quelli del Napoli di Spalletti tra agosto 2022 e gennaio 2023. Il Napoli fuori casa ha ottenuto otto vittorie con Cagliari, Empoli, Milan, Torino, Udinese, Genoa, Fiorentina e Atalanta. Fuori casa segna più che in casa: 23 gol contro 18. Anche Lukaku, il capocannoniere della rosa, ha realizzato più reti in trasferta che a in casa: 5 contro 4. In totale sono 28 i punti conquistati in trasferta in 13 partite, esattamente gli stessi raccolti in casa.