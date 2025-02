L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di domani tra Como e Napoli. Secondo il quotidiano Como-Napoli sarà la sfida anche tra Cesc Fabregas e Antonio Conte. Il grande Conte, con venti anni trascorsi in panchina, contro il rampante Fabregas, che ha appena 31 partite da tecnico professionista. Giovane con un futuro scritto e un passato sotto la cura del maestro nel biennio 2016-2018 al Chelsea. E insieme hanno vinto la Premier nel 2017 e la FA Cup nel 2018. Con Conte Fabregas ha disputato 86 partite e segnato 10 gol, ed ha servito 22 assist. Fabregas domani sarà anche uno degli arbitri della lotta per lo scudetto: dopo l’ultimo turno, Fabregas e i suoi sono a caccia di punti per la salvezza e avranno un ruolo fondamentale per il futuro del campionato. All’andata finì 3-1, ma raramente in questa stagione il Napoli ha sofferto come nel primo tempo del Maradona. Domani sarà una trappola.