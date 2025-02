L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per la partita di domani contro il Como. Secondo il quotidiano Conte confermerà anche contro il Como il 3-5-2 sceso in campo contro la Lazio, ma non mancheranno cambi negli interpreti. Conte schiererà Anguissa titolare, nonostante il rischio squalifica per il camerunense. La decisione è chiara: Conte non vuole rinunciare ad uno dei totem del suo Napoli. Anguissa dunque sarà al suo posto. Si accomoderà in panchina Juan Jesus, che lascerà il posto a Buongiorno, braccetto di sinistra nella difesa a tre con Rrahmani centrale e Di Lorenzo a destra. A centrocampo, tornerà dal 1′ Politano come esterno di destra, il solito trio a centrocampo con Anguissa-Lobotka-McTominay e a sinistra ci sarà Spinazzola. In attacco confermato il tandem Raspadori-Lukaku.