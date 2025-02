Sky – Conte può sorridere: contro il Como potrebbe tornare Spinazzola per la trasferta di domenica

Novità importanti in casa Napoli quelle che vengono fornite da Sky Sport per quanto riguarda i vari giocatori infortunati nella rosa di mister Antonio Conte. Il tecnico pugliese potrebbe tirare un sospiro di sollievo, visto che Spinazzola e Olivera stanno tornando, con l’ex Roma che sembra poter esserci per la trasferta di domenica contro il Como anche solo dalla panchina. Per quanto riguarda la formazione il tecnico azzurro valuta un cambio sull’out di destra nei cinque di centrocampo, con la quasi sicura scelta della difesa a 3 come fatto contro la Lazio. Come quinto di destra potrebbe esserci Matteo Politano con il capitano Giovanni Di Lorenzo che potrebbe spostarsi sull’out mancino.