Procura di Roma – Richiesto il rinvio a giudizio di ADL per falso in bilancio tra il 2019 e il 2021: ecco cosa succede ora!

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli, figura importante dell’assetto societario della SSC Napoli.

L’accusa è di falso bilancio per le annate calcistiche che comprendono gli anni 2019-2021, in cui sono stati messi a segno gli acquisti di Kostas Manolas e Victor Osimhen, il primo dalla Roma nel 2019 e il secondo dal Lille nel 2020. Accusati sia gli uomini del club sopracitati che la SSC Napoli: società e vertici societari adesso dovranno difendersi in aula processuale dalle accuse di falso di bilancio, dopo l’imminente richiesta della Procura di Roma.