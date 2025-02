L’ultima clamorosa notizia uscita è quella riportata dall’Ansa che ha rilevato la richiesta, da parte della Procura di Roma, di rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis con l’accusa di falso in bilancio riguardo le annate 2019, 20 e 21. Kiss Kiss Napoli ha novità in merito alla questione, ed ha pubblicato un post sul social X. Ecco un estratto del post:

” Legali di De Laurentiis in Procura a Roma per chiedere informazioni riguardo il rinvio a giudizio per falso in bilancio. ”