Inter, che guaio ! Un top ancora out contro il Genoa, a rischio per la sfida contro il Napoli ?

Che guaio per i nerazzurri, Marcus Thuram non ha ancora recuperato pienamente dal punto di vista fisico e le possibilità di vederlo giocare contro il Genoa questo weekend si assottigliano sempre di più. Simone Inzaghi dovrà quindi far affidamento a Taremi, in coppia con Lautaro Martinez che non ha ricevuto nessuna squalifica dopo il presunto episodio di blasfemia contro la Juventus.

Thuram proverà ad esserci per l’attesissima sfida contro il Napoli, in programma il primo weekend di Marzo allo stadio Maradona.