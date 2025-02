De Laurentiis, il legale: “È una richiesta di rinvio a giudizio. Confidavamo che tutto fosse chiuso, vi spiego”

Fabio Fulgeri, legale di Aurelio De Laurentiis, è intervenuto a Radio Crc nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello. Si è parlato a proposito della richiesta di rinvio a giudizio per il patron del Napoli riguardo agli acquisti di Victor Osimhen e di Kostas Manolas. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“La procura ha richiesto il giudizio, poi c’è un giudice terzo, ovvero il Gup, che valuta se rinviare o meno a giudizio. Noi questo lo escludiamo, perché abbiamo portato ai Pm dei pareri forti di professori universitari, di enti che si occupano di principi contabili e pertanto eravamo confortati di aver agito sempre nella legalità, ma anche in principi ritenuti corretti nell’appostazione dei bilanci. I temi sono Manolas e Osimhen, poi c’è Diawara. Non voglio entrare troppo nel tecnico perché rischiamo di non capirlo. Si tratta di una non notizia, confidavamo che tutto fosse chiuso. Evidentemente la procura non ha ritenuto di dover fermare il procedimento con l’archiviazione, quindi tocca al Gup che dovrà valutare la rilevanza penale di questa metodologia contabile che noi abbiamo applicato secondo le norme e approvata da pareri illustri. C’è poco da acquisire, è una questione molto tecnica. È una valutazione sui criteri contabili adoperati nelle transazioni, stop. Non si può revocare nulla, poi per questo bisogna parlarne con un esperto di diritto dello sport. Stando a confronti con colleghi non mi pare ci siano gli estremi per trasferire questi elementi in ambito sportivo. Mi dispiace solo che non siamo riusciti a definire questa cosa. Non è un rinvio a giudizio, è una richiesta e confidiamo nell’archiviazione”.