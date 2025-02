Frank Zambo Anguissa è in diffida e a rischio per la partita decisiva contro l’Inter, per questo il mister Antonio Conte starebbe pensando di lasciarlo in panchina nella prossima partita contro il Como. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico leccese sarebbe pronto a schierare dal primo minuto Philip Billing, che fino a questo momento non è ancora sceso in campo. Situazione che quindi va monitorata giorno per giorno, data la decisione non semplice da prendere.