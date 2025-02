ULTIM’ORA – Infortunio lungo per Gudmundsson: l’attaccante salterà il Napoli!

Brutte notizie per la Fiorentina, si è fermato Albert Gundmundsson. L’attaccante ex Genoa, durante la gara contro il Como, si era fermato per un trauma contusivo. Gli accertamenti fatti oggi, hanno evidenziato la frattura al coccige. L’islandese di conseguenza salterà la sfida con il Napoli.

Questo il comunicato del club viola:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma contusivo occorso durante la gara di campionato di domenica. Gli esami radiologici effettuati hanno evidenziato una frattura a carico del passaggio sacro-coccige. Il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.

Il calciatore Andrea Colpani ha riportato, nel corso della partita di domenica, un trauma contusivo a carico del collo del piede destro, gia sede di infortunio tre settimane fa. A causa del nuovo trauma il calciatore osserverà qualche giorno di riposo assoluto prima di riprendere un lavoro individuale”.