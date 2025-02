Aria di festa oggi in casa Napoli. Oggi infatti è il compleanno di Giacomo Raspadori che compie 25 anni. L’attaccante del Napoli è nato il 18 febbraio 2000 a Bentivoglio. Come riportato sul sito ufficiale del Napoli: a Giacomo vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Da quando ha vestito la maglia azzurra, ovvero dall’agosto del 2022, Raspadori è il terzo realizzatore del Napoli con 14 gol, ai quali vanno aggiunti anche 9 assist in 97 presenze. Di seguito il post del club:

https://twitter.com/sscnapoli/status/1891745910733844692