L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano ritrovare qualche alternativa. È questo l’auspicio di Antonio Conte da oggi pomeriggio, quando il Napoli si ritroverà per la ripresa degli allenamenti. La preparazione della gara contro il Como sarà meticolosa e il recupero di qualche infortunato sarebbe fondamentale per affrontare al meglio la sfida. E su questo aspetto la corsia mancina potrebbe riempirsi nuovamente. Mathias Olivera sta meglio e proverà a guadagnarsi almeno la convocazione. L’uruguaiano sta archiviando la lesione muscolare al polpaccio e scalpita per esserci. Stesso discorso per Leonardo Spinazzola, frenato da un problema al gluteo. È prematuro fare previsioni, ma a Conte piacerebbe avere entrambi a disposizione. Difficile ipotizzare ovviamente una maglia da titolare, ma la presenza in panchina sarebbe già importante in vista del big match scudetto contro l’Inter. Olivera è stato un valore aggiunto del Napoli e la sua presenza farebbe la differenza. L’uruguaiano potrebbe disimpegnarsi bene pure nel 3-5-2 che è l’abito tattico scelto da Conte per fronteggiare l’emergenza.