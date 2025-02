Hamsik: “A Napoli ho subito rapine ma succede ovunque! Dico una cosa sulla città”

Marek Hamsik, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista al podcast di Sport24SK. L’ex capitano, ha parlato del suo rapporto con la città. Hamsik durante i suoi 12 anni in azzurro, ha vinto due Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e superato Diego Armando Maradona nella classifica dei capocannonieri del club, arrivando a quota 121 goal. Ecco le sue parole:

“A Napoli era folle uscire, per questo sceglievo di evitare determinate zone perchè sarebbe stato un problema. Io e mia moglie un giorno, andammo in un negozio per bambini, per prendere qualcosa di bello al nostro primo figlio Christian. Il negozio si trovava in una parte della città in cui girò la voce che ero lì e quindi la chiusero. Arrivò la polizia che ci riportò a casa, erano presenti mille o duemila persone.

Le persone a Napoli vivono di calcio e per questo ho cercato sempre di ripagarli, però alcune volte è stato scomodo. Quando uscivo ero obbligato ad usare un cappellino per passare inosservato, non ho mai avuto bisogno della sicurezza.

Mi sono preoccupato più di una volta per le rapine, mi è successo due volte. Mi hanno strappato l’orologio dalla mano e rotto il vetro della macchina. Gli orologi non me li hanno ridati indietro, come avevano promesso. Quando arrivi a Napoli, la cosa principale che ti dicono è quella di non mettere l’orologio, io però volevo metterli nonostante sapessi fosse un pericolo, lì sbagliai io”.