L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento che sta vivendo Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano Lukaku vuole essere sempre più decisivo per il Napoli. Il suo apporto sarà fondamentale in questa parte finale del campionato. Con quello servito sabato all’Olimpico a Raspadori, Lukaku ha collezionato l’assist numero 7 del suo campionato. Questo unito ai 9 gol significa che potrà celebrare la doppia cifra in entrambe le specialità. Un risultato che in carriera ha raggiunto soltanto una volta: proprio con l’Inter nella stagione 2020-2021. Unico tricolore nella sua bacheca: la sua impronta in quella stagione fu profondissima, indelebile, con 24 gol e 11 assist. All’epoca era un ventisettenne nel pieno della carriera, mentre oggi è centravanti di 31 anni che ha cambiato il modo di stare in campo, riuscendo comunque a incidere sul gioco e sulla stagione della squadra, da finalizzatore e da rifinitore.