Como – Napoli, arrivano splendide notizie per i tifosi azzurri!

Dopo un’attesa durata mesi, causata da divieti eccessivi, finalmente i tifosi del Napoli residenti in Campania potranno tornare a tifare gli azzurri in trasferta! Ecco tutte le info presenti nel sito ufficiale del Napoli riguardo le modalità per acquistare i biglietti:

” La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Como – Napoli, in programma domenica 23 febbraio 2025, alle ore 12:30 allo stadio Sinigaglia di Como, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di martedì 18 febbraio 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, così come stabilito dalle autorità competenti.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 22 febbraio 2025.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 35,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://cdn.sscnapoli.it/wp-content/uploads/2025/02/Regolamento-duso-dellimpianto-sportivo-G.-Sinigaglia.pdf

Richiesta per striscioni e coreografie: https://cdn.sscnapoli.it/wp-content/uploads/2025/02/Modulo-richiesta-autorizzazione-striscioni-bandiere-tamburi-megafoni-e-coreografie.pdf

Come raggiungere lo stadio Sinigaglia: https://cdn.sscnapoli.it/wp-content/uploads/2025/02/Come-raggiungere-lo-stadio-Sinigaglia.pdf “