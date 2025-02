Clamoroso dalla Turchia – Accordo verbale United-Osimhen per l’estate: i Red Devils vogliono pagare la clausola!

Arrivano notizie importanti riguardanti il futuro di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, in prestito al Galatasaray dal Napoli fino a fine stagione, avrebbe raggiunto infatti un accordo verbale di massima con il Manchester United per passare in terra inglese già dalla prossima estate. A riportarlo è il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, secondo cui ci sarebbe il forte interesse dei Red Devils a pagare la clausola da 65 milioni di sterline nelle casse del Napoli. Una situazione da monitorare per il futuro dell’attuale numero 45 dei turchi, protagonista di una stagione molto importante.