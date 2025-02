Cds – ” Infortunio Neres, si allungano i tempi i recupero. Ecco i dettagli “

Non arrivano buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte, l’infortunio di David Neres sembrerebbe essere più grave del previsto. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

” Mentre è certificata l’assenza di David Neres: il brasiliano, fuori causa dalla scorsa settimana per una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, dovrebbe rivedersi dopo la sosta, con ogni probabilità il 30 Marzo contro il Milan al Maradona. Niente da fare invece per la sfida scudetto con l’Inter di inizio Marzo ”