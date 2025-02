Billing troverà mai spazio? C’è Il rischio di trovarsi di fronte ad un Dendoncker 2.0

Philip Billing è arrivato da ormai un mese, e i minuti in campo parlano chiaro: zero, nonostante in diverse occasioni sia McTominay, sia Anguissa fossero a corto di energie. Sembra essere evidente che Antonio Conte non riponga piena fiducia nel giocatore, e con un centrocampo chiamato a fare gli straordinari in ogni partita, data l’intensità che viene messa dagli azzurri, il rischio è quello di vedere sempre meno lucidità e prestanza fisica da parte delle due mezz’ali titolari. Il Napoli non aveva bisogno di un calciatore solo per fare numero, ma di un profilo subito pronto per dare un’impatto e soprattutto per dare un’alternativa al mister in un ruolo fondamentale per questa squadra. Ovviamente ci auguriamo di vedere Philip al più presto in campo e che possa dare una grossa mano in questo finale di stagione, ma i segnali giunti fino ad ora non sono incoraggianti.