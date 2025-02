Fabregas lancia la sfida al Napoli: “Non dobbiamo guardare il nome degli avversari”

Il Como esce vittorioso dallo stadio Artemio Franchi con le reti di Diao e del gioiellino Nico Paz battendo la Fiorentina per 2 – 0.

Con questa vittoria la squadra allenata da Fabregas fa un importante balzo in classifica salendo a quota 25 e domenica sarà impegnato contro il Napoli nell’anticipo domenicale delle 12:30.

L’attuale allenatore nella classica intervista post – partita ha parlato del match che attenderà i lombardi domenica sottolineando come la propria squadra non dovrà avere paura ma puntare sulla propria crescita: “Bisogna crescere e non guardare il nome della squadra contro cui giochiamo. Le ultime partite abbiamo giocato contro delle top 10. Dobbiamo continuare a fare punti e fare bene e quando si gioca così il calcio ti dà soddisfazione.”