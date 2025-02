L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla questione rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano per i prossimi anni tra i pali del Napoli ci sarà ancora Alex Meret. Infatti nei prossimi giorni si terrà l’incontro decisivo con la dirigenza azzurra per limare gli ultimi dettagli e concludere il rinnovo di contratto del portiere fino al 2027.