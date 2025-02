Di Lorenzo: “Contento per le 200 in A col Napoli. Lavoriamo in campo su più soluzioni, mi piace molto sganciarmi”

Il terzino e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Lazio. Queste le sue parole: “Sicuramente sono contento delle 200 in A con il Napoli, sappiamo di affrontare una squadra forte che ha fatto un grande cammino in Europa e che in campionato sta facendo davvero bene, quindi dobbiamo dare il massimo. Durante la settimana lavoriamo su più soluzioni, il modulo in campo non è molto importante ma è importante ciò che proponi e l’atteggiamento, sono sicuro che in queste partite importante è come ti comporti, oggi proveremo qualcosa di diverso ma sono sicuro che in queste sfide il modulo non è importante. Abbiamo dei giocatori di qualità che possono mettere palle importanti, mi piace sganciarmi quando ho uno spazio da attaccare, sappiamo sia una sfida difficile e daremo il massimo”.